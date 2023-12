Ники Минаж издаде нов албум

Дългоочакваният пети студиен албум на Ники Минаж - Pink Friday 2, вече е на пазара, предаде Асошиейтед прес.

Продукцията излезе в петък, точно на 41-вия рожден ден на носителката на награди "Грами".

Pink Friday 2 е първият албум на Минаж след Queen от 2018 г. Продукцията съдържа 22 песни, като в нея участват доста изпълнители, сред които Дрейк, Лил Уейн, Джей Коул, Лил Узи Верт, Фючър.

Преди излизането на албума не се знаеше почти нищо за него и изненадите, които крие, бяха още по-ефектни, отбелязва Асошиейтед прес. Пилотната песен Are You Gone Already включва семпъл от парчето на Били Айлиш от 2019 г. - When the party's over. Мотиви от Girls Just Want to Have Fun на Синди Лопър се появяват в Pink Friday Girls.

"Целият албум ще бъде най-големият подарък, който някога досега съм правила на човечеството", каза Ники Минаж наскоро. "Никога през живота си не съм била толкова влюбена в нещо, върху което работя".

Оригиналният Pink Friday излезе през 2010 г., а вторият ѝ албум - Pink Friday: Roman Reloaded, две години по-късно.

Пътят към Pink Friday 2 е дълъг, отбелязва Асошиейтед прес. Феновете очакваха продукцията още през лятото на 2020 г., когато рапърката публикува в Туитър съобщението: PF2. Едва през юни тази година обаче Минаж обяви заглавието на албума. Датата на издаване, която първоначално бе 20 октомври, също беше променяна два пъти.