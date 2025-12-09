Спектакълът „Сън“ се завръща на сцената на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ във Варна

Спектакълът „Сън“ на варненския Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ се завръща на сцената, съобщиха от екипа. Първите представления са на 10 и 30 януари 2026 г.

Спектакълът се игра между 2017 и 2020 г. и е отличен с наградата „Майсторско представяне на съвременна българска драматургия“ на Международния театрален фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ в Търговище през 2018 г. Сега в него дебютират трима млади актьори от трупата - Недялко Стефанов, Милвана Христова и Георги Георгиев.

Сценарият на „Сън“ е на Магда Борисова. Сценографията и костюмите са дело на художничката Даниела Николчова. Режисьор е Стоян Радев Ге.К. По думите му, през годините многократно зрители са се обръщали към него с предложение заглавието да се върне в репертоара на театъра и сега е дошъл моментът това да се случи.

Според Стоян Радев Ге.К причините спектакълът да е толкова харесван от публиката са, че говори за прости неща, които забравяме, а са основополагащи, като това да си добър, емпатичен, да преследваш мечтите си, да не се заблуждаваш, че лесният път ще те отведе до мечтания успех, защото понякога е по-добре да извървиш дългия и труден път, за да достигнеш по правилния начин до това, към което се стремиш. „Сън“ е приказка, съдържаща вечните философски теми, подходяща за всички възрасти. Действието се развива в съня на едно момче, който е място за безбрежно разгръщане на фантазията, каза още режисьорът.

В актьорския състав влизат Николай Кенаров, Биляна Стоева, Веселина Михалкова, Даниела Викторова, Теодора Михайлова, Константин Соколов, Николай Божков, Гергана Арнаудова, Милена Кънева, Юлияна Чернева.