Габровската художествена галерия „Христо Цокев“ представя изложбата „Присъствие и липси“ на Светослава Георгиева и Галина Станева

Художествена галерия „Христо Цокев“ в Габрово представя тази вечер изложбата „Присъствие и липси“ на Светослава Георгиева и Галина Станева, съобщават от галерията.

Откриването е в 17:30 ч., а с настоящия проект артистките представят своите творчески разсъждения по темата – Светослава Георгиева с живопис и Галина Станева със скулптура, информират организаторите.

„Човек е отдаден на липсата. Не съвременният човек, а човекът по природа. Във всичко вижда празнина и сетивата му се мъчат да я допълнят. Вълнуващо е да изследвам тази празнота – самотата на човека, там където няма никой, и едновременно ясната пълнота на Всичкото. Колко е важен фонът, в който присъстваме. Сами създаваме групово, като социални същества, и присъствието и липсите са различни за всяко десетилетие, много субективни, а същевременно обективно еднакви. Очите на правещия и очите на зрителя са различно изпълнени и различно очакващи. Колко има, колко няма...“, казва Светослава Георгиева, цитирана от галерията.

От галерията посочват, че Светослава Георгиева е позната на габровската публика още от 2024 г., когато представя самостоятелната си изложба „Херметично“, участва в Пленера по живопис „Боженци“ и в Националното трианале „Мостове“, където е носител на наградата на Министерството на културата.

Галина Станева също е добре позната на местната публика с участията си в Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата – „Дом на хумора и сатирата“, където през 2009 г. получава наградата за млад скулптор.

Светослава Георгиева завършва магистратура по живопис в Glasgow School of Art, Шотландия, и бакалавър „Реставрация и консервация“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. В момента е докторант в катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“. Като визуален артист има седем самостоятелни изложби и множество участия в колективни изложби в Reid Gallery (Глазгоу, Шотландия), Royal Scottish Academy of Art and Architecture (Единбург, Великобритания), Campagna dei Caduti (Тренто, Италия), както и в български галерии като Лабиринт (Пловдив), Ларго (Варна), ЖарАрт (Варна), Изложбени зали Рафаел Михайлов (Велико Търново), „Проф. Илия Петров“ (Разград), Стара Загора, Галерия Савчеви (Оряхово), Градска художествена галерия Варна и Галерия Орловска (Габрово). Тя е куратор на множество изложби и ръководи културни проекти и обучения чрез фондацията си Under One Roof.

Галина Станева е родена и работи във Варна. От 2009 г. е член на Съюза на българските художници, а от 2007 г. – член на Сдружение на варненските художници. През 2004 г. завършва магистратура по изящни изкуства – скулптура, във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ в класа на проф. Величко Минеков. Участва в национални и международни изложби и кураторски проекти, има 12 самостоятелни изложби и е носител на пет национални награди.