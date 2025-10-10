Основната инфлация в Норвегия се понижава до най-ниското си ниво от четири месеца

Основната инфлация в Норвегия е намаляла до най-ниското си равнище от четири месеца, което вероятно ще засили очакванията, че централната банка ще обмисли допълнително понижение на лихвите, съобщава Блумбърг.

Ръстът на потребителските цени, без включване на енергията, е намалял леко до 3 на сто през септември, след като от юни се задържаше на 3,1 на сто, показват публикувани днес данни на норвежката статистическа служба. Икономистите, анкетирани от Блумбърг, прогнозираха средно 3,1 на сто, а "Норгес Банк" (Norges Bank) очакваше 3,2 на сто.

Данните вероятно ще намалят опасенията на ръководството на "Норгес Банк", че ценовият натиск остава упорито висок, и ще потвърдят решението ѝ от миналия месец да понижи основния лихвен процент до 4 на сто.

Управителят Ида Волден Баке и други високопоставени представители предупредиха през септември, че не планират ново понижение в краткосрочен план, като посочиха, че ще предприемат най-много по една мярка годишно през следващите три години.

След публикуването на данните норвежката крона, втората най-добре представяща се валута сред страните от Г-10 след шведската крона, поевтиня с 0,3 на сто до 11,6731 крони за едно евро в Осло.

Пазарните участници в момента очакват ново намаление на основната лихва с 10 базисни пункта до края на март 2026 г.

Общата инфлация обаче се е ускорила до 3,6 на сто – най-високото ниво от седем месеца – над прогнозата на анализаторите за 3,5 на сто, но все още под очакваните от "Норгес Банк" 3,7 на сто.

В съседна Дания инфлацията също се е ускорила през септември, показват данни на националната статистическа служба. Индексът на потребителските цени се е повишил с 2,3 на сто на годишна база спрямо 2 на сто през август, основно заради нарастващите цени на храните, особено на месните продукти.