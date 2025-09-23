Книгата "България и еврото" от доц. Йосиф Аврамов, посветена на влизането на страната ни в еврозоната, ще бъде представена днес в "Перото"

Книгата "България и еврото" от доц. Йосиф Аврамов, която представя информация за влизането на страната ни в еврозоната, ще бъде официалното представена днес, 23 септември, в литературен клуб "Перото", а заедно с автора в разговора ще се включи и икономистът Николай Василев, съобщава издателство "Сиела".

"Написан на разговорен и достъпен език, този полезен наръчник събира на едно място отговорите на най-належащите въпроси и предоставя важни и практични съвети, както за индивидуалните граждани, така и за представителите на малкия и средния бизнес", отбелязват от издателството.

Те добавят, че изданието прави равносметка на дългия път, критериите и предпоставките, които са довели до приемането на еврото у нас. В книгата също така са обобщени мерките, които Националният план за въвеждане на еврото предвижда във връзка с публичната администрация, превалутирането, данъците, лихвите и ценните книжа, уточняват от "Сиела".

По думите на издателите "България и еврото" на доц. Аврамов отговаря на въпроси, свързани с преподписването на трудови договори, договорите с банките, застрахователните компании и доброволните пенсионно-осигурителни фондове, свързани и с превалутирането на пенсиите и банковите сметки, с отразяването еврото на растежа на заплатите, с периода на двойно обозначаване на цените, с разпознаването на фалшиви евробанкноти и др.

Книгата съдържа и предложения на автора за бъдещите юбилейни български евромонети – как българските символи ще бъдат припознати от всички граждани в еврозоната, информират от "Сиела".

Те допълват, че "България и еврото" оборва някои от най-често разпространените митове около последиците, които приемането на еврото ще доведе за страната ни. "Подкрепен с факти от дългогодишната си кариера на икономист, доц. Йосиф Аврамов посочва, че влизането на България в еврозоната ще доведе до финансова стабилност, както за публичния, така и за банковия сектор", казват още от екипа.

Йосиф Аврамов е доцент по финанси и банково делo и доктор по икономика. През 2025 г. той е ангажиран с международен проект в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, както е и научен ръководител на докторант в Института по математика и информатика. Йосиф Аврамов е също предприемач, консултант, трейдър, както и основател на сдружение, регистрирано в обществена полза – Консултантски център по европейски програми "Люлин", и фондация, регистрирана в частна полза – Международен фонд "Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България", както е и съпредседател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара. Членува и в два творчески съюза – Съюза на учените в България и Съюза на българските журналисти. Лектор е в Института за публична администрация при Министерския съвет, който е издал три от неговите книги. Работил е в БНБ, в Министерството на финансите, както и като началник на управление "Финанси и инвестиции" в Министерството на науката и висшето образование, а също и като старши съветник в Икономическата комисия на 36-ото Народно събрание. Автор е на 24 книги, между които: "Силата на парите" – в две издания, като второто издание в два тома излезе през пролетта на 2025 г. и съдържа раздел за еврото и България, "Корпоративни финанси", "Банков контрол", "Митнически и данъчен контрол", "Теория и история на парите и кредита", "България в предверието на еврозоната", "Финансов инженеринг в телекомуникациите", "Еврото – утрешните ни пари", "Данъчен и митнически контрол" и др., както и на стотици статии в реномирани научни издания и в периодичния печат.

/ТДЦ