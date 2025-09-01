В България оплакванията на граждани от замърсяване и екологични проблеми са по-малко от средното за ЕС, отчитат най-новите данни на Евростат

През 2023 г. 10,4 на сто от българите са заявили, че замърсяване, мръсотия или екологични проблеми влияят върху домакинството им. Това показват публикувани днес данни на Евростат.

На равнище Европейски съюз 12,2 на сто от населението е съобщило за подобни проблеми в района си, което е намаление спрямо 2019 г., когато делът е бил 15,1 на сто.

Най-висок дял от населението, засегнато от замърсяване, е отчетен в Малта (34,7 на сто), следвана от Гърция (20,5 на сто) и Германия (16,8 на сто). Най-ниски стойности са регистрирани в Хърватия (4,2 на сто), Швеция (5,0 на сто) и Словакия (5,8 на сто).

Изложеността на замърсяване, мръсотия или други екологични проблеми в ЕС се увеличава с нарастването на степента на урбанизация, сочат още данните на Евростат.

През 2023 г. 6,8 на сто от хората, живеещи в селските райони, са съобщили за подобни проблеми. Делът се повишава до 10,5 на сто сред живеещите в малки градове и предградия и достига 17,2 на сто сред жителите на големите градове.