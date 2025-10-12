Подробно търсене

В Камерун започнаха избори, които могат да удължат управлението на най-възрастния президент в света и лидер в Африка с още 7 години

Светослав Танчев
Сегашният държавен глава на Камерун Пол Бия. Снимка: AP/Sunday Alamba, File
Яунде,  
12.10.2025 12:05
 (БТА)

В Камерун днес започнаха избори, които могат да удължат управлението на най-възрастния президент в света и лидер в Африка с още 7 години, предаде Асошиейтед прес.

Около 8 милиона гласоподаватели, включително над 34 000 избиратели в чужбина, са регистрирани да гласуват в над 31 000 избирателни секции в тази централноафриканска страна.

По данни от 2024 г. населението на Камерун наброява над 29 милиона души и, подобно на много държави в Субсахарска Африка, жителите на страната са предимно по-млади хора.

Изборните секции се очаква да затворят в 18:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време), а резултатите трябва да бъдат обявени най-късно до 26 октомври.

Наблюдателите прогнозират победа за сегашния държавен глава на Камерун Пол Бия, който за първи път става президент през 1982 г. след оставката на първия камерунски държавен глава Ахмаду Ахиджо, и оттогава управлява страната, отбелязва Франс прес. Бия бе обявен за победител в седем поредни избора. Камерун е имал само двама лидери от обявяването на независимостта си през 1960 година.

/СХТ/

Свързани новини

03.10.2025 16:39

Хиляди търсят убежище в Камерун, след като „Боко Харам“ превзе граничен град в Нигерия

Повече от 5000 души избягаха от Североизточна Нигерия в съседен Камерун, след като бойци на терористичната организация „Боко Харам“ превзеха граничния град Кирава в щата Борно, предаде Ройтерс, като се позова на местни жители.По време на вчерашното нападение бойци на "Боко Харам" запалиха резиденцията на ръководител на местните власти, казарми и десетки домове.
02.10.2025 15:47

Най-възрастният държавен глава в света - президентът на Камерун, е кандидат за пореден мандат на поста

Най-възрастният държавен глава в света изобщо няма намерение да се пенсионира. Деветдесет и две годишният Пол Бия ще се бори на президентските избори в Камерун на 12 октомври за осми мандат на поста. Бия обаче до голяма степен отсъства от предизборната кампания, което неминуемо повдигна въпроси за неговото здраве.

Към 13:23 на 12.10.2025 Новините от днес

