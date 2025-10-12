Стената на язовира край село Николово изсъхва прогресивно, съобщи кметът на община Русе Пенчо Милков

Стената на язовира край русенското село Николово изсъхва прогресивно, каза за БТА кметът на община Русе Пенчо Милков.

Както БТА информира, заради свличане на земна маса от язовирната стена преди три дни се наложи евакуация на част от жителите на село Николово. Тя бе отменена вчера и заменена с мярка "повишена готовност за евакуация за 72 часа", а обявеното бедствено положение бе удължено за още 72 часа, тъй като все още има прииждащи води в язовира.

Милков каза, че през тази нощ нивото на водното съоръжение е спаднало с още 15 сантиметра. "Продължава бетонизиране на всички фуги по язовирната стена, за да не се допуска в нея да прониква вода или влага. С непромокаеми платнища вчера бе покрит и скатът в участъка на свлачището, за да не се овлажнява повече", обясни кметът на Русе.

Той каза, че няма разливи по трасето при източването на водата от язовира, както и при последната точка - град Мартен. "Продължаваме с източването на водата от язовира, което се извършва бавно по съвет на експерти за безопасност на стената. Нейното състояние се следи постоянно. Геодезисти извършат замервания, ще се вземат и дълбочинни проби от специалисти от БАН", заяви Милков.