Един човек е загинал, а 28 са ранени при 24 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. Това съобщават от МВР на сайта си.

В София са станали 19 леки произшествия.

От началото на месеца при 197 тежки катастрофи са загинали 13 души, а 251 са били ранени.

Тежките произшествия на пътя от началото на годината са 5332, починалите - 340, а пострадалите - 6662.