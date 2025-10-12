Подробно търсене

Един човек е загинал, а 28 са ранени при 24 тежки катастрофи в страната през последното денонощие

Марин Колев
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
12.10.2025 12:16
 (БТА)

Един човек е загинал, а 28 са ранени при 24 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. Това съобщават от МВР на сайта си.

В София са станали 19 леки произшествия.

От началото на месеца при 197 тежки катастрофи са загинали 13 души, а 251 са били ранени.

Тежките произшествия на пътя от началото на годината са 5332, починалите - 340, а пострадалите - 6662. 

/НН/

