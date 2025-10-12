С призив да се предизвикваме по-често журналисти от БТА участват в Софийския маратон

С призив да се предизвикваме по-често журналисти от Българската телеграфна агенция (БТА) участват днес в Софийския маратон.

Трябва и е хубаво да се предизвикваме все по-често, затова призовавам догодина всеки да се включи в маратона, каза за БТА Николай Трифонов, старши репортер в Агенцията от дирекция "Вътрешна информация". Нека хората стават рано в неделя и да бягат колкото могат повече, защото движението е здраве, добави той.

Другите участници от екипа на БТА са Магдалена Димитрова, редактор в дирекция "Балкани" и Кристиан Стратев, младши редактор от същата дирекция. В маратона участва и Мартин Андреев, приятел на екипа.

Журналистите от БТА се включиха в тазгодишния Софийски маратон с призив за разделно изхвърляне на отпадъците.

От 25 юли БТА започна кампания за събиране на използваните от служителите пластмасови бутилки и кенове. След тази дата те се предават в магазини, в които има автомати за тяхното рециклиране. Получената сума се дарява за добра кауза. От началото на кампанията са върнати 2217 бутилки и кенове, а дарените средства са 111,80 лв.

Организаторите на 42-рия Софийски маратон заявиха във Фейсбук, че ще използват 72 кг пластмаса по-малко на тазгодишното спортно събитие. На подкрепителните пунктове ще бъдат използвани хартиени чаши за вода.