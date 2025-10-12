Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра й, сочи проучване

Известният портрет на Мария-Антоанета като дете всъщност е на сестра й, сочи ново проучване, цитирано от Би Би Си.

Характерната рисунка на швейцарския художник Жан Етиен Лиотар от 1762 г. на последната кралица на Франция отдавна е оформила начина, по който учените виждат ранните й години.

Но проф. Катриона Сет от Оксфордския университет сега смята, че произведението вероятно изобразява по-голямата сестра на кралицата Мария-Каролина, която по-късно става кралица на Неапол.

Тя също така подозира, че друга рисунка от същата колекция на Лиотар, за която преди се смяташе, че е на Мария-Каролина, всъщност е на младата Мария-Антоанета.

На рисунката, за която преди се смяташе, че изобразява Мария-Антоанета, тя е на седем години, държи совалка, използвана за тъкане, и гледа директно към зрителя с решителен поглед.

Това беше интерпретирано от учените като доказателство, че бъдещата кралица е била предопределена за значим живот.

Въпреки че е „очарована от картината“, проф. Сет казва, че нещо я „дразни“ в нея.

Докато прави проучвания за най-новата си книга, посветена на портретите на Мария-Антоанета, тя отново посещава колекцията на Лиотар в Музея за история на изкуството (MAH) в Женева.

„Първият ключ дойде от това, което се смяташе за брошка, носена от „Мария-Антоанета“ на портрета“, обясни тя.

Момичето на рисунката носи медал от специфичен рицарски орден, който е бил присъден на братята и сестрите, но Мария, като най-малката от тях, е получила своя едва четири години след създаването на портрета.

„Разбрах, че трябва да е имало размяна и по-младото дете на един от другите портрети е Мария-Антоанета, а не Мария-Каролина“, каза проф. Сет.

Рисунката, за която сега се смята, че изобразява момичето, което по-късно ще стане съпруга на Луи XVI, я показва с характерни обеци и с роза в ръка.

Проф. Сет добавя, че оттогава е намерила по-късна картина на Мария-Антоанета със същите обеци, а розите са „повтарящ се елемент в портретите през целия й живот“.

Марк-Оливие Валер, директор на MAH, коментира: „Макар тези забележителни портрети да са били излагани многократно през последните 250 години, ще бъде нещо много специално да видим Мария-Антоанета такава, каквато е била в действителност, вместо да я бъркаме със сестра й.“

Мария-Антоанета е родена в Австрия през 1755 г. и е изпратена във Франция, за да стане булката на бъдещия крал Луи XVI. Тя е гилотинирана през 1793 г. на 37-годишна възраст, заедно със съпруга си, в разгара на Френската революция, припомня Би Би Си.