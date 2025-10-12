Пернишката библиотека „Светослав Минков“ открива новия си сезон с представяне на книгата „Нещо за подарък“

Регионална библиотека „Светослав Минков“ – Перник открива новия си творчески сезон със София Стойнева и дебютната ѝ книга „Нещо за подарък“, съобщават от библиотеката.

На 15 октомври (сряда) читателите ще могат да се запознаят с авторката и нейната книга. Тя е част от поредицата „Лястовици“ на издателство „Библиотека България“. Литературната премиера е под знака на 70-годишния юбилей на библиотеката, уточняват домакините.

Модератор на срещата ще бъде Росица Ангелова, а проявата ще се състои с участието и на камерен оркестър „Орфей“.

„Нещо за подарък“ е сборник с 27 разказа, вдъхновени от реални човешки истории – за любовта, семейството, приятелството и малките чудеса на ежедневието. Книга, която напомня, че всеки ден е подарък, когато умеем да виждаме стойностното около нас, пишат организаторите.

София Стойнева е филолог и преподавател по български език и литература в ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. През 2023 г. е отличена с престижната награда „Неофит Рилски“ за своята всеотдайност към образованието. Има множество публикации в национални издания и отличия от литературни конкурси.