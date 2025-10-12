Подробно търсене

Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон

Ива Кръстева
Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон
Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
12.10.2025 12:11
 (БТА)

Кениецът Ейбрахам Киплимо спечели титлата при мъжете в 42-рото издание на Софийския маратон.

При дебюта си в тази дисциплина Киплимо измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 часа и победи с финален спринт своя сънародник и шампион от миналата година Шедрак Кимайо.

Двамата бягаха рамо до рамо през цялото време и на финала изглеждаше, че Кимайо е спечелил, но за победител беше обявен Киплимо, който беше награден от кмета на София Васил Терзиев. Според електронната система обаче Шедрак Кимайо е първи, като двамата са с еднакво време.

Трети се нареди Исмаил Сенанджи (България) с 2:24:09 часа.

При жените първа в маратона е Челанган Санг (Кения) с 2:33:09 часа.

Представителите на Кения триумфираха в полумаратона на 21 километра. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 часа, а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

На дистанцията 10 км победители за трета поредна година са българите Иво Балабанов с 30:23 минути и Девора Аврамова с 33:52.

Тази година Българската телеграфна агенция беше представена от свой отбор в емблематичното състезание. 

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.

очаквайте подробности!

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:23 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация