Избирателната активност на частичния вот за общински съветници в Пазарджик е 8,07% към 11:00 часа

Избирателната активност на вота за нов състав на Общинския съвет в Пазарджик към 11:00 часа е 8,07%, съобщават от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас в областния град и тридесет и едно села са упражнили 7823 души.

Общият брой на избирателите по списъци е 96 912, секциите за гласуване са 151.

До този час няма подадени жалби и сигнали за нарушения.