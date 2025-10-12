Подробно търсене

Избирателната активност на частичния вот за общински съветници в Пазарджик е 8,07% към 11:00 часа

Община Пазарджик. Снимка: БТА, архив
Пазарджик,  
12.10.2025 12:11
Избирателната активност на вота за нов състав на Общинския съвет в Пазарджик към 11:00 часа е 8,07%, съобщават от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас в областния град и тридесет и едно села са упражнили 7823 души. 

Общият брой на избирателите по списъци е 96 912, секциите за гласуване са 151.

До този час няма подадени жалби и сигнали за нарушения.

 

 

 

