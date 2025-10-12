Община Стамболово обсъди идеи за бъдещи съвместни инициативи с турските градове Гебзе и Чайърова

Община Стамболово обсъди идеи за бъдещи съвместни инициативи в сфери от взаимен интерес с турските градове Гебзе и Чайърова, съобщиха от местната администрация на официалната си страница във Фейсбук.

Това е станало по време на посещение на управителите на административните райони, магистрати, представители на здравните власти и на полицията, както и общински съветници от двата турски града в Стамболово. Делегацията бе посрещната от кмета на общината Аднан Йълдъз и заместниците му Рушен Мехмед, Зюлфие Али и Самет Шериф.

Йълдъз изрази благодарност към гостите за проявения интерес към община Стамболово и подчерта значението на добросъседските и вече установени партньорски отношения между България и Турция. Дискутирани бяха възможности за задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между Стамболово, Гебзе и Чайърова, като и двете страни изразиха желание да засилят връзките си, допълват от Общината.

Преди тези последните международни връзки на община Стамболово бяха осъществени през септември миналата година с ръководството на италианската община Сан Мауро Кастелверде, разположена в района на Палермо, остров Сицилия, припомня БТА. Двете страни започнаха процедура по побратимяване.