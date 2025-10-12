Медици, инженери, електротехници и механици са сред най-търсените специалисти в Русе

Медици, инженери, електротехници и механици са сред най-търсените висококвалифицирани специалисти през тази седмица в Русе. Това съобщи за БТА Йоана Терзиева – директор на Бюрото по труда в Русе, което обхваща също общините Сливо поле и Иваново.

В сферата на здравеопазването има нужда от двама лекари, пет медицински сестри, две акушерки, четирима рентгенови лаборанти, медицински лаборант, както и от лекарски асистент в социална услуга.

Обявените свободни работни места за механици са девет, за инженери - пет, за електротехници са четири, а за счетоводители - три. Търсят се също трима капитани и още толкова главни механици на кораб, както и двама моряци. По едно свободно място има за архитект, юрисконсулт, заместник-директор в училище, учител, ветеринарен лекар, ветеринарен техник, както и за стругар.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.