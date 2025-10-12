Младата Елисавета Сариева се присъединява към първия отбор на Марица (Пловдив) за новия сезон

Младата Елисавета Сариева ще направи важна крачка през сезон 2025-2026, присъединявайки се към първия отбор на волейболния шампион Марица (Пловдив), обявиха от клуба.

Световната и европейска шампионка Сариева започва своя спортен път в родния си град Смолян преди да се присъедини към Марица, където продължава да се развива и утвърждава като състезателка с изключителен потенциал. Само на 16 години дебютира в родния елит, където трупа солиден опит, а с младшата възраст печели шампионската титла и е избрана за МВП на финалния турнир.

През юли 2024 година Елисавета Сариева беше част от националния отбор на България до 18 години, с който завоюва европейската титла, а година по-късно добавя и световната към успехите си.

"Тя е пример за бързо развитие, постоянство и шампионски манталитет, а тепърва й предстои ново, вълнуващо предизвикателство в женския волейбол", написаха от Марица в социалните мрежи.