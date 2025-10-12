Благотворителен маратон и базар в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата, се провеждат в парк „Бачиново” в Благоевград

Благотворителен маратон в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата, се състои в парк „Бачиново” в Благоевград. При езерото на парка има благотворителен базар с ръчно изработени изделия, лакомства и тематични сувенири и рисуване за деца. Събраните средства ще бъдат дарени на неправителствената организация „За нея“, която подкрепя жени, засегнати от рак на гърдата.

Днес организираме благотворителен базар и маратон, като това не се прави за първа година, а е дългогодишна традиция на нашия клуб да отбелязваме световния месец за борба с рака на гърдата, каза за БТА Албена Димитрова, вицепрезидент на клуба „За по-добро общество“ към Американския университет (АУБ). Тя допълни, че за втори път всъщност им се случва да го организират в парк „Бачиново“, тъй като искат да достигнат до по-голяма общност от Благоевград. По думите ѝ тази година разширяват инициативата, като правят три събития в рамките на една седмица.

Започнахме в петък с открита лекция от д-р Ваня Митова, която ни разказа малко повече за превенцията срещу рака на гърдата и какви са първите стъпки, които трябва да предприемем. Днес организираме маратона и базара, а в сряда, по стара традиция, ще направим и базара пред Американския университет, като той е отворен за всички жители на града и всеки, който желае може да помогне, отбеляза още Албена Димитрова.

Събитието се организира от Американски университет в България в партньорство с Община Благоевград и ЮЗУ „Н. Рилски“. Инициативата цели да подкрепи жени, преминаващи през лечение и възстановяване. Всеки участник в маратона дарява сума, съответстваща на времето, за което изминава маршрута, защото в това състезание победител е не скоростта, а съпричастността, посочват от пресцентъра на Община Благоевград.