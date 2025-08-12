Десетки онлайн магазини в Нидерландия са били санкционирани заради неверни твърдения за колаген

Над две дузини онлайн търговци в Нидерландия са получили предупреждение или глоба, защото правят здравни твърдения за колагенови добавки. Употребата на тези продукти няма доказан научен ефект и затова подобни здравни твърдения са забранени от закона, съобщава информационният сайт "Ню".

Проверката е обхванала 30 онлайн магазина, като при 25 от тях са установени твърдения за предотвратяване или лечение на заболявания, въпреки че научно доказан ефект от употребата на колагенови добавки не съществува. Половината от констатираните случаи са били медицински твърдения, а останалите – здравни твърдения.

Половината от подвеждащите твърдения са били медицински твърдения, а другата половина – здравни твърдения. "Дори по-големи и известни вериги дрогерии са се провинили в това подвеждане", пише надзорният орган.

Малко повече от половината от 25-те онлайн магазина са получили глоба. Тя варира "от няколкостотин евро до малко над 1000 евро". Останалите са получили официално предупреждение.

На проверените уебсайтове например се е твърдяло, че добавките имат "благоприятен ефект при стомашни проблеми, заздравяване на рани, диабет, възпаления и увреждания на ставите". В друг магазин се посочва, че добавките са полезни за хрущялите и помагат за подобряване на подвижността.

Колагенът е протеин, който се среща естествено в човешкото тяло и е важен за здравината и поддържането на кожата. Той се съдържа в животински продукти като месо, риба, яйца и млечни изделия. Макар продажбата на колагенови добавки да набира популярност, за тях няма одобрени от Европейския съюз здравни претенции, припомнят нидерландските власти.

Забранено е да се правят медицински твърдения за хранителни добавки, казва надзорният орган. Става въпрос за предотвратяване на заболяване. Здравословно твърдение, при което се прави твърдение за ефекта на дадено вещество върху здравето, е разрешено. Но здравните претенции са разрешени само ако ефектът е научно доказан. Освен това претенцията трябва да е одобрена от Европейския съюз. За колагена не съществуват разрешени здравни претенции, казват от надзорния орган в Нидерландия.