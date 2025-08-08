Заради високите температури и сушата жителите на село Смилян очакват много ниски добиви на фасул

Заради високите температури и сушата жителите на смолянското село Смилян очакват много ниски добиви на фасул. Според земеделските производители при температура над 28 градуса цветът на боба прегаря и окапва.

"Ако захладнее, ще си вземем семето, но за печалба не мислим", каза Асен Тодоров. Той отглежда 10 000 кола фасул на площ от 7 дка, като при добра година е добивал чисто около 500 килограма боб.

Производството на фасул е поминък за района на горното поречие на река Арда. Почти във всеки двор на къща се сее боб, но според хората това вече е започнало да става хоби.

Асен допълни, че не може да се разчита на фасула, защото климатът се променя към по-високи температури, които са убийствени за това растение.

Антоанета Колчакова добави, че освен фасула, и тиквичките не са станали, картофите също съхнат. "По боба се появиха някакви нови буболечки, освен колорадския бръмбар, които ядат капиците", добави тя.

Хората разказват, че едрият боб, наричан фасулевица, е по-устойчив, но дребният - класическия смилянски фасул, го няма никакъв заради горещото време.

"Колкото и да се полива, бобът иска и отгоре вода, да вали дъжд. Реките са почти пресъхнали. Слаба реколта, съответно и цената висока, и след някоя година смилянският боб ще се загуби", каза още Колчакова.

Преди години село Смилян бе център и на картофопроизводството, но хората вече сеят само за себе си, заради липсата на пазар за картофите. Според Асен хората се отказали заради ниските цени, на които се внасят от чужбина. "На 30 стотинки не е рентабилно изобщо, а за да има печалба за производителя, цената трябва да е минимум 80 стотинки", каза той.

Заради промяната в климата жителите на селото започват да се ориентират към отглеждане на дини и пъпеши. Производителите са категорични, че тази година цената на фасула ще бъде доста по-висока.