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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
05.09.2024 17:53
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1855

0.843526

Бразилски реал

BRL

10

3.13028

3.1946

Канадски долар

CAD

1

1.30423

0.766736

Швейцарски франк

CHF

1

2.08289

0.480102

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48394

4.02586

Чешка крона

CZK

100

7.81488

12.7961

Датска крона

DKK

10

2.62137

3.8148

Британска лира

GBP

1

2.31959

0.431111

Хонконгски долар

HKD

10

2.26126

4.42231

Унгарски форинт

HUF

1000

4.98555

200.58

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14308

8748.29

Израелски шекел

ILS

10

4.76904

2.09686

Индийска рупия

INR

100

2.09856

47.6517

Исландска крона

ISK

100

1.27416

78.4831

Японска йена

JPY

100

1.22854

81.3974

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32013

757.501

Мексиканско песо

MXN

100

8.77881

11.3911

Малайзийски рингит

MYR

10

4.06313

2.46116

Норвежка крона

NOK

10

1.65896

6.02787

Новозеландски долар

NZD

1

1.09423

0.913885

Филипинско песо

PHP

100

3.14285

31.8183

Полска злота

PLN

10

4.58222

2.18235

Румънска лея

RON

10

3.93464

2.54153

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71572

5.82846

Сингапурски долар

SGD

1

1.35408

0.738509

Тайландски бат

THB

100

5.24309

19.0727

Турска лира

TRY

100

5.18524

19.2855

Щатски долар

USD

1

1.76249

0.567379

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.90996

10.0909

Злато (в трой унции)

XAU

1

4425.77

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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