Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.09.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1855
|
0.843526
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.13028
|
3.1946
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30423
|
0.766736
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08289
|
0.480102
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48394
|
4.02586
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.81488
|
12.7961
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62137
|
3.8148
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.31959
|
0.431111
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.26126
|
4.42231
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.98555
|
200.58
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14308
|
8748.29
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.76904
|
2.09686
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.09856
|
47.6517
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27416
|
78.4831
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.22854
|
81.3974
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32013
|
757.501
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.77881
|
11.3911
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.06313
|
2.46116
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65896
|
6.02787
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09423
|
0.913885
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.14285
|
31.8183
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.58222
|
2.18235
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93464
|
2.54153
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71572
|
5.82846
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35408
|
0.738509
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.24309
|
19.0727
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.18524
|
19.2855
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.76249
|
0.567379
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.90996
|
10.0909
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4425.77
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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