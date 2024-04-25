Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.04.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.04.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19149
|
0.839285
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.55282
|
2.81467
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33422
|
0.749502
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.99738
|
0.500656
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.51774
|
3.97182
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.77604
|
12.86
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62221
|
3.81358
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28285
|
0.438049
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33059
|
4.29076
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.97692
|
200.927
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.12695
|
8873.51
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.81186
|
2.0782
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.1898
|
45.6663
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.17284
|
85.2631
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32758
|
753.25
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.07069
|
9.33977
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.81886
|
2.61858
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66965
|
5.98928
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08718
|
0.919811
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.15762
|
31.6694
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.53106
|
2.20699
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93045
|
2.54424
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68041
|
5.95093
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34136
|
0.745512
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.92764
|
20.2937
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.61254
|
17.8172
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82447
|
0.548104
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.61677
|
10.3985
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4240.2
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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