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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.04.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.04.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.04.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
25.04.2024 18:21
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19149

0.839285

Бразилски реал

BRL

10

3.55282

2.81467

Канадски долар

CAD

1

1.33422

0.749502

Швейцарски франк

CHF

1

1.99738

0.500656

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.51774

3.97182

Чешка крона

CZK

100

7.77604

12.86

Датска крона

DKK

10

2.62221

3.81358

Британска лира

GBP

1

2.28285

0.438049

Хонконгски долар

HKD

10

2.33059

4.29076

Унгарски форинт

HUF

1000

4.97692

200.927

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.12695

8873.51

Израелски шекел

ILS

10

4.81186

2.0782

Индийска рупия

INR

100

2.1898

45.6663

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.17284

85.2631

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32758

753.25

Мексиканско песо

MXN

10

1.07069

9.33977

Малайзийски рингит

MYR

10

3.81886

2.61858

Норвежка крона

NOK

10

1.66965

5.98928

Новозеландски долар

NZD

1

1.08718

0.919811

Филипинско песо

PHP

100

3.15762

31.6694

Полска злота

PLN

10

4.53106

2.20699

Румънска лея

RON

10

3.93045

2.54424

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68041

5.95093

Сингапурски долар

SGD

1

1.34136

0.745512

Тайландски бат

THB

100

4.92764

20.2937

Турска лира

TRY

100

5.61254

17.8172

Щатски долар

USD

1

1.82447

0.548104

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.61677

10.3985

Злато (в трой унции)

XAU

1

4240.2

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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Към 18:48 на 25.04.2024 Новините от днес

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