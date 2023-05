Не разполагаме с национални структури, които имат правомощия да организират и насърчават велосипедното движение, заяви министър Димитров

България към момента, за съжаление, не разполага с национални структури, които имат правомощия да организират и насърчават велосипедното движение, заяви служебният министър на туризма Илин Димитров по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за Националния велосипеден план и Националната мрежа от велосипедни маршрути.

Димитров каза, че велосипедният туризъм е включен в програмата ИНТЕРРЕГ България – Румъния за следващия програмен период. Поканата за проекти в сектор "Туризъм" ще бъде обявена в края на тази или началото на следващата година, като ще се подкрепят и частни юридически лица, допълни министърът.

Специализираната администрация на Министерството в момента разработва План за развитие на велосипедния туризъм в България до 2027 г. Той ще надгради постигнатите резултати по така наречения Дунавски проект. След като планът стане готов, той ще бъде предоставен за обществено обсъждане, посочи Димитров.

Министърът изтъкна, че са нужни множество нормативни промени, свързани с развитието на национална веломрежа, като те са по различни тематични направления.

През ноември миналата година бе представен първият Национален велосипеден план на България до 2027 г. Той е разработен в рамките на партньорски проект с участието на осем страни от Дунавския регион, към него е подготвена и национална концепция, която предвижда да имаме 9 велосипедни маршрута с обща дължина от 4658 км и връзки с веломаршрутите през границите с националните веломрежи на съседните на България държави.

Националният велосипеден план 2022-2027 г. е разработен в периода юли 2021 г. - октомври 2022 г. като част от проект Danube Cycle Plans - policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region (политики и планове за насърчаване на колоезденето сред населението Дунавския регион, бел. ред) по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на България. Документът е изготвен от екип на Българската асоциация за алтернативен туризъм (партньор по проекта), в изпълнение на задачите на Междуведомствена работна група, създадена със Заповед от 8 юли 2021 г. на министъра на туризма (асоцииран партньор по проекта), изм. и доп. със Заповед от 21 октомври 2021 г. В работната група участват представители на Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, Агенция "Пътна инфраструктура", Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българската федерация "Колоездене", Сдружение "Велоеволюция", Сдружение "Вело-Русе", Сдружение "Велоклуб Устрем", Сдружение "ВелоЛоби".