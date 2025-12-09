Българското Движение „Син флаг“ откри кампанията за кандидатури за сезон 2026

Българското Движение „Син флаг“ започна набирането на кандидатури за участие в международната програма „Син флаг“ за сезон 2026. Кандидатстването е отворено за всички плажове и яхтени пристанища у нас, които желаят да бъдат оценени според стандартите на програмата. Заявления ще се приемат до 20 януари 2026 година, след което Националното жури ще предложи одобрените кандидатури за разглеждане от Международното жури в Копенхаген.

В съобщение до медиите от организацията посочват, че част от българските участници през годините са били определяни от международни одитори като добри примери за управление на крайбрежни зони. През 2025 г. българското Движение „Син флаг“ отбеляза 30 години от първото присъждане на флага в България.

Според организацията участието в програмата подпомага устойчивото управление на плажовете и пристанищата чрез прилагане на изисквания в областта на опазването на околната среда, качеството на водите, безопасността, услугите за посетителите и предоставянето на екологична информация. Посочва се също, че обектите, сертифицирани по програмата, могат да окажат влияние върху развитието на местните икономики чрез увеличаване на туристическия интерес.

Като примери за държави с най-голям брой отличени обекти българско Движение „Син флаг“ посочва Испания (747), Гърция (617), Турция (614), Италия (566), Франция (503) и Португалия (440).

„Син флаг“ е доброволна сертификационна програма на Фондацията за екологично образование (FEE) - международна организация с членове от над 80 държави. Тя функционира от близо 40 години и ежегодно оценява и сертифицира плажове, яхтени пристанища и туристически плавателни съдове. В момента в програмата участват около 5200 обекта по света, сред които и български плажове и марини.

Пълен списък на сертифицираните обекти е публикуван на сайта blueflag.global.

Миналата година отличието получиха редица плажове и яхтени пристанища - плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Козлука, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Къмпинг „Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино, Бутамята, както и пристанищата – Марина „Диневи“, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле.