Жители и гости на Кърджали отбелязаха Деня на града – 21 октомври

Денят на Кърджали – 21 октомври и 113 години от освобождението му отбелязаха с празнична програма жителите и гостите на родопския град. Тази година в честванията се включи и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която, редом до кмета Ерол Мюмюн и областния управител Никола Чанев, взе участие във всички прояви.

По традиция честванията започнаха с поднасяне на венци и цветя пред паметника на ген. Васил Делов, определян като освободителя на Кърджали.

Честванията продължиха с тържествено заседание на Общинския съвет, което този път се проведе в залата на театъра в Кърджали. На заседанието, на което присъстваха не само общински съветници, но и официални гости и много граждани, кметът Ерол Мюмюн направи отчет на свършеното за изминалите две години, откакто е кмет на общината. Прозвучаха множество поздравления от гостите на празника. Поздрав отправи и Наталия Киселова, подчертавайки как освобождението на Кърджали е един от историческите уроци, който показва на какво сме способни, когато сме обединени, когато не се делим по вяра и етнос.

На заседанието с почетни отличия бяха удостоени двама изявени кърджалийци. Акордеонистът Нешко Нешев бе удостоен със званието ,,Почетен гражданин на община Кърджали”, с което стана 44-тият му носител. Доц. Янчева получи златен „Почетен знак – герб на община Кърджали“.

След тържественото заседание на Общинския съвет, по централните улици в родопския град премина шествие на представителните блокове на учебните заведения и детските градини, предвождано от първия ученически гвардейски отряд при Езикова гимназия „Христо Ботев“, фанфарен оркестър и мажоретки. Официалната част на празника бе пред Паметника на освободителите в Градската градина, където бяха поднесени венци, а делото на загиналите за свободата на родопския град бе почетено и с едноминутно мълчание на колене.

„На 21 октомври Кърджали празнува не просто своята история, а духа си. На тази дата през 1912 г. нашият град поема по нов път – път на свобода и на развитие. Това не е само дата в календара. Това е символ на непреклонност и вяра“, каза пред присъстващите кметът Ерол Мюмюн. Той допълни, че Кърджали е град, в който се срещат култури, традиции и религии. „Нашият символ е мостът – мост между миналото и бъдещето, между различните хора и идеи, между корените и мечтите“, каза още кметът.

Поздрав към кърджалийци отправи и Наталия Киселова, която припомни, че преди 113 години Източните Родопи стават част от България, а 21 октомври е паметна, знаменита дата в българската история, наред с Освобождението, със Съединението и Независимостта на България. „Днес градът е пример за толерантност, за просперитет, за младост“, каза още Киселова. Тя пожела Кърджали да продължава да се развива.

„И нека да си пожелаем заедно, с усилия, толерантност и търпение да постигаме целите така, както преди 113 години обединени са успели да присъединят Кърджали към България“, каза още председателят на Народното събрание.

Освен нея, официални гости на празника бяха Халил Летифов - зам.-председател на парламентарната група на "ДПС-Нова начало", Байрам Байрам – зам.-председател на парламентарната група на "ДПС-Нова начало", Цвета Караянчева – народен представител и председател на 44-тото Народно събрание, депутатите Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Сейфи Мехмедали, Ербил Халим, Танер Тюркоглу, областният управител Никола Чанев, председателят на Общински съвет Мухаррем Мухаррем, Радослав Ревански – заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, член на Европейския комитет на регионите и кмет на община Белица, Нида Ахмедов – председател на Управителния съвет на сдружение „Толерантност“ и кмет на община Каолиново, старши комисар Димитър Кангалджиев, подполковник Николай Александров, началник на Военно окръжие, районният мюфтия Басри Еминефенди, отец Николай Величков и др.

След тържествената част, програмата продължи с концерт на Славка Калчева. Празничната програма продължава и вечерта, с откриването от 17:30 часа на традиционната за Деня на Кърджали изложба на дружеството на художниците в Керимовата къща. Пред Дома на културата в 18:30 часа започва празничен концерт.

Празникът на Кърджали се чества от 1939 г. с решение на околийската администрация и на тогавашния кмет на града Георги Димитров. Същата година е открит и Паметникът на освободителите в града. С протокол 15 от 26 юли 1966 г. на Изпълнителния комитет на Градския общински народен съвет 21 октомври е обявен за Ден на град Кърджали. Празникът бележи годишнина от освобождението (1912 г.) на Кърджали от османско иго от Хасковския отряд под командването на ген. Васил Делов по време на Балканската война (1912-1913), сочи информация на отдел „Справочна" на БТА.