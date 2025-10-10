Подробно търсене

Удължават евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Снимка: Бисер Тодоров/БТА
Русе,  
10.10.2025 13:20
 (БТА)

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се удължава с 24 часа. Това заяви за БТА кметът на Община Русе Пенчо Милков. За целта отново беше изпратено съобщение чрез системата BG-Alert.

Свлачището беше установено вчера сутринта след падналите 200 литра на квадратен метър валежи в предходните две денонощия. Тази сутрин Милков и директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Войчев отчетоха, че намалява влагата в почвата от вътрешната и от външната страна на стената на язовира. Няма и увеличение на свлачището.

"Продължава обследването и според мнението на инженерите мерките трябва да бъдат удължени с още 24 часа. Въпреки че не ми се искаше, ще изпълня това указание, защото най-важна е сигурността на хората", каза още за БТА Милков.

Той добави, че в момента се работи и по запълване на фугите и пукнатините в асфалтовото покритие на пътя над язовирната стена. "Ще направим всичко възможно повече дъждовна вода в дигата да не влиза", каза още Милков.

Той отбеляза, че с негова заповед се разширява експертната група, която работи по темата с геотехник и специалисти от София. Тя ще има заседание в 16:00 часа днес.

"Общо 60 души са попълнили декларация за отказ от евакуация. Ние снощи имахме обходи тук. Включително и аз съм бил. Доброволното формирование също. Беше почти безлюдно в централната част. Много малко хора бяха останали. Днес виждам, че се завръщат в центъра, но според мен това е неправилно. В утрешния ден до обяд смятам, че вече трябва да имаме по-сигурно становище", отбеляза Пенчо Милков.

Комисар Светослав Войчев отчете, че продължават синхронизираните действия по изпускане на водата от язовира и изпомпването на постъпилите оттам количества в помпената станция в Мартен към река Дунав.

"Изпускателят дава около 600 литра за секунда, а нашите помпи работят на 60% - около 500 литра за секунда. Това е между 1000 и 1200 литра за секунда. Имаме капацитет да повишим това количество, но зависи от обема, който може да поеме каналът", каза за БТА комисар Войчев.

Кметът Пенчо Милков добави, че в язовира край Николово се оттича и събраната вода от пресушеното преди време близко Чифлишко езеро. 
"Критично е да осигурим правилната връзка между Мартен и Николово. Тази сутрин рано сме минали отново по маршрута. Всички запушвания са отпушени. С кмета на Мартен сме работили по най-ниските точки. Там носим в момента камъни, трактори имаме, багери имаме, за да се осигури, че няма да има наводнение в Мартен", каза още Милков. 

/ЛРМ/

Към 13:30 на 10.10.2025 Новините от днес

