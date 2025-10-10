Годишнина от създаването на първата трудово-производителна кооперация отбелязват в Габрово на 14 октомври

На 14 октомври отбелязват 130 години от създаването на първата трудово-производителна кооперация в Габрово. Това съобщиха от Регионален център за развитие на социалната икономика – Габрово.

Събитието ще открие заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова. То ще се състои от 13:00 часа в залата на Регионалния център за социална икономика в Габрово на ул. „Успех“ 1, партер. Официални гости на честването ще бъдат доц. дн Владислав Лазаров, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, проф. Стефан Мичев и Нели Томова. Те ще представят книгата си „Трудът – непреходна ценност. 130 години трудово-производителни кооперации в България“, посочват организаторите.

От Регионален център за развитие на социалната икономика – Габрово информират, че след представянето на книгата зам.-министър Алексова-Великова и гостите на празника ще поднесат цветя на паметната плоча на ТПК „Напредък“ на ул. „Пенчо Славейков“ 8 в кв. „Шести участък“. Кварталът е известен в миналото като историческото сърце на Габрово, обществен и търговски център на града от края на 19 в. до първата половина на 20 в. На това място на 1 октомври 1895 г. седем предприемчиви майстори шивачи обединяват усилията си и учредяват шивашко-работническото дружество „Напредък“. То поставя началото на кооперативния труд у нас.

Честването на 130-годишнина от създаването на ТПК „Напредък“ и представянето на книгата за историята на трудово-производителни кооперации в България показват приноса на НС на ТПК за развитието на социалната икономика у нас. Партньорството между Министерство на труда и социалната политика и Националния съюз на ТПК е ключово за съхраняването на традициите на социалното предприемачество, допълват организаторите.

БТА припомня, че през март 2023 г. стана ясно, че в Габрово ще има Регионален център на социалната и солидарна икономика, който ще обединява регистрирани в Министерството на труда и социалната политика социални предприятия.

През октомври 2024 г. в Регионалния център бе открита изложба, посветена на 105 години от създаването на Националния съюз на трудово-производителните кооперации.