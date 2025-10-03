Подробно търсене

Пътната обстановка в Пазарджишка област е нормална след обилните валежи от вчера и през нощта

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Пътната обстановка в Пазарджишка област е нормална след обилните валежи от вчера и през нощта
Пътната обстановка в Пазарджишка област е нормална след обилните валежи от вчера и през нощта
Архив БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (ПБ)
Пазарджик,  
03.10.2025 10:03
 (БТА)

Пътната обстановка в Пазарджишка област е нормализирана след обилните валежи от вчера и през нощта, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пазарджик.

Екипи на пожарната са реагирали на сигнали за наводнени мазета и избени помещения, както и за паднали дървета и клони. Тази сутрин дърво е паднало върху лек автомобил на входа на Пазарджик, като няма пострадали. Нанесени са само материални щети по превозното средство. Полицията е регулирала движението до отстраняването на дървото.

През нощта е имало и сигнали за паднали камъни по пътя Варвара–Велинград. Уведомени са Областното пътно управление – Пазарджик и фирмите за пътно поддържане, които предприемат мерки за разчистване на трасето.

От полицията апелират водачите да шофират с повишено внимание заради интензивния трафик, особено по АМ „Тракия“, по натоварените републикански пътища и в населените места. За обезпечаване на движението са на дежурство допълнителни екипи на районните управления и областната дирекция.

Снощи товарен автомобил е закъсал на автомагистрала "Тракия" в платното в посока за Бургас, в района между 93 и 94 км.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:22 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация