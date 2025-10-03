Пътната обстановка в Пазарджишка област е нормална след обилните валежи от вчера и през нощта

Пътната обстановка в Пазарджишка област е нормализирана след обилните валежи от вчера и през нощта, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пазарджик.

Екипи на пожарната са реагирали на сигнали за наводнени мазета и избени помещения, както и за паднали дървета и клони. Тази сутрин дърво е паднало върху лек автомобил на входа на Пазарджик, като няма пострадали. Нанесени са само материални щети по превозното средство. Полицията е регулирала движението до отстраняването на дървото.

През нощта е имало и сигнали за паднали камъни по пътя Варвара–Велинград. Уведомени са Областното пътно управление – Пазарджик и фирмите за пътно поддържане, които предприемат мерки за разчистване на трасето.

От полицията апелират водачите да шофират с повишено внимание заради интензивния трафик, особено по АМ „Тракия“, по натоварените републикански пътища и в населените места. За обезпечаване на движението са на дежурство допълнителни екипи на районните управления и областната дирекция.

Снощи товарен автомобил е закъсал на автомагистрала "Тракия" в платното в посока за Бургас, в района между 93 и 94 км.