Възстановено е движението по пътя Габрово – Велико Търново в района на село Донино. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес движението бе ограничено поради възникнало пътнотранспортно произшествие, като бе осигурен обходен маршрут.

Причините за инцидента все още са в процес на изясняване. В района вали дъжд, а от полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с пътните условия.