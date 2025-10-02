Подробно търсене

Възстановено е движението по пътя Габрово – Велико Търново в района на село Донино

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Кръстовището при южния вход на село Донино. Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Габрово,  
02.10.2025 17:12
Възстановено е движението по пътя Габрово – Велико Търново в района на село Донино. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

По-рано днес движението бе ограничено поради възникнало пътнотранспортно произшествие, като бе осигурен обходен маршрут.

Причините за инцидента все още са в процес на изясняване. В района вали дъжд, а от полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с пътните условия.

