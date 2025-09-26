Общинските съветници в Шумен гласуваха по-високи глоби при противообществени прояви

След дебати, почивка за консултации и разисквания общинските съветници в Шумен приеха изменения и допълнения в наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на общината, предложени с докладна записка на кмета на Шумен проф. Христо Христов.

В хода на дискусиите зам.-кметът на община Шумен Даниела Русева поясни, че с предложените промени глоби по наредбата се увеличават двойно. Общинският съветник Павел Павлов настоя за още по-голямо увеличение на размера на глобите, като подчерта, че те имат превантивна функция. Общинският съветник Бисерка Йовчева коментира, че когато една санкция е прекалено голяма и не съответства на провинението, превръща извършителя в жертва.

Общинският съветник Веселин Пенчев каза, че фактът, че има нарушения и се налага да се налагат глоби, означава, че някой някъде не си е свършил работата. Той отправи апел всички да започнат да работят с децата в училището, в семейството и градините, за да не се възпитават нарушители, и коментира, че е против разрешаване на консумация на бира на публични места. Общинският съветник Петър Петров предложи употребата на бира на обществени места да бъде забранена, освен в случаите на празници, фестивали и други събития, с разрешение на кмета на общината. Предложението не бе подкрепено. Общинските съветници не подкрепиха и предложение на вносителя на докладната с промените в наредбата да отпадне забраната за консумация на бира на обществени места в община Шумен.

"Предлага се завишаване на размера на посочените глоби, съответно имуществени санкции, както и определяне на наказания при повторност на извършените административни нарушения. Също така във връзка с кореспонденция с органите на МВР относно по-ясно и точно описване на забраните в наредбата, както и въз основа на информация от служителите на общинска администрация, извършващи контрол по изпълнение на наредбата, е установена необходимост от изменение и допълнение на текстовете, регламентиращи забраните за нарушаване изискванията за шума в жилищните зони и се предлага редакция в текста", е посочено в докладната записка.

Във връзка с установени многобройни случаи на паркирани моторни превозни средства пред местата, определени за поставяне на съдове за битови отпадъци, с което се затруднява дейността на предприятието, извършващо сметосъбиране, се предлага да се включи забрана за паркиране на такива места на територията на общината, пише още в текста на докладната.

Проектът на промените в наредбата бе публикуван за обществено обсъждане на сайта на Общината на 19 август.