Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на града

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.
На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.
Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.
