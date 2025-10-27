Подробно търсене

Габриела Големанска
Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на града
Кметът на Москва Сергей Собянин, снимка: Alexey Maishev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва,  
27.10.2025 01:44 | ОБНОВЕНА 27.10.2025 03:02
 (БТА)
Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.

На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

/ГГ/

