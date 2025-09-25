Георг Георгиев се срещна с министъра на външните работи на Катар в Ню Йорк

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад ал Мурейхи в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Георг Георгиев подчерта, че България би искала да разгърне нови възможности за обогатяване на сътрудничеството си с Катар във всички области от взаимен интерес. Сред приоритетните сектори той открои енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката, информационните и комуникационни технологии, образованието, селското стопанство, инфраструктурата, културата и туризма.

По повод отбелязването на 35 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни, министър Георгиев изрази увереност, че юбилеят е важна възможност за засилване на двустранния политически диалог и задълбочаване на партньорството.

Българският първи дипломат изказа благодарност за активната ангажираност на катарската страна и по-специално на Емира на Катар, във връзка със случая на освободения екипаж на кораба „Галакси Лийдър“, включващ двама български граждани, както и по отношение на двамата български заложници, държани от Хамас, допълват от МВнР.

Министър Георгиев високо оцени ролята на Катар като ключов медиатор и поддръжник на дипломатически инициативи в Близкия изток, подчертавайки значението на продължаващите усилия на страната за насърчаване на мира и стабилността в региона.

Българският външен министър се срещна и с външния министър на Оман.