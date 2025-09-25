Възможност за откриване на българско дипломатическо представителство в столицата на Оман обсъдиха външните министри на България и Оман

Възможност за откриване на българско дипломатическо представителство в столицата на Оман - Маскат, обсъдиха министрите на външните работи на България и на Оман Георг Георгиев и Саид Бадър бин Хамад Албусайди по време на среща в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Срещата се проведе по инициатива на оманската страна и е част от активизиращия се политически диалог между двете държави, започнал с историческата визита на министър Албусайди в България през юли 2025 г.

Двамата първи дипломати обсъдиха конкретни стъпки за задълбочаване на двустранните отношения и сътрудничество в сектори от взаимен интерес – енергетика, търговия, инвестиции, иновации, образование и култура. Акцент в разговора беше поставен и върху предстоящия първи кръг политически консултации на ниво заместник-министър на 30 септември 2025 г. в столицата на Оман.

В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на България и Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Султаната Оман, който поставя основите на системен обмен на опит и експертиза в областта на дипломатическото обучение.

Министър Георгиев подчерта значението на възходящата тенденция в отношенията между България и Оман, както и перспективата тя да бъде надградена с реализирането на държавно посещение на султана на Оман в България.

Двамата първи дипломати обсъдиха и идентифициране на механизми за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество, потенциала за създаване на директна въздушна връзка между София и Маскат, възможности за партньорство в областта на дигиталната трансформация и изкуствения интелект, включително по линия на проекта BgGPT и бъдещото сътрудничество по инициативата OmanGPT.

Министър Георгиев е част от делегацията, водена от премиера Росен Желязков, която участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.