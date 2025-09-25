Подробно търсене

Нека политическите бури не водят до колебания и темпът на изпълнение да не бъде забавен, призова вицепремиерът Дончев относно ПВУ

Борислава Бибиновска
Нека политическите бури не водят до колебания и темпът на изпълнение да не бъде забавен, призова вицепремиерът Дончев относно ПВУ
Нека политическите бури не водят до колебания и темпът на изпълнение да не бъде забавен, призова вицепремиерът Дончев относно ПВУ
Правителството провежда редовно заседание в Министерския съвет. На снимката: вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев Снимки: Милена Стойкова/БТА
София ,  
25.09.2025 10:27
 (БТА)

Гоним амбициозен срок до август другата година, нека тези политически бури не довеждат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание по повод изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Дончев каза, че това е най-важното послание, което чрез министрите да стигне до бенефициентите, които изпълняват проекти – българските общини, малки и средни предприятия, агенции и неправителствени организации – изпълнявайте си проектите.

Вицепремиерът каза, че изпълнението на ПВУ върви добре. На фона на исканията от представители от опозицията да бъдат спрени средствата за България – искане, подкрепено от тяхното политическо семейство „Обнови Европа“, коментира той. Не можем да подценяваме това искане, от това искане ефект ще има. Това е сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции, допълни Дончев. 

„Искам категорично да кажа, че няма такава тема като шест милиарда под въпрос“, каза той.

Томислав Дончев откри заседанието на Министерския съвет заради отсъствието на премиера Росен Желязков, който е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:33 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация