Нека политическите бури не водят до колебания и темпът на изпълнение да не бъде забавен, призова вицепремиерът Дончев относно ПВУ

Гоним амбициозен срок до август другата година, нека тези политически бури не довеждат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание по повод изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Дончев каза, че това е най-важното послание, което чрез министрите да стигне до бенефициентите, които изпълняват проекти – българските общини, малки и средни предприятия, агенции и неправителствени организации – изпълнявайте си проектите.

Вицепремиерът каза, че изпълнението на ПВУ върви добре. На фона на исканията от представители от опозицията да бъдат спрени средствата за България – искане, подкрепено от тяхното политическо семейство „Обнови Европа“, коментира той. Не можем да подценяваме това искане, от това искане ефект ще има. Това е сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции, допълни Дончев.

„Искам категорично да кажа, че няма такава тема като шест милиарда под въпрос“, каза той.

Томислав Дончев откри заседанието на Министерския съвет заради отсъствието на премиера Росен Желязков, който е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.