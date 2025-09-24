Общинска фирма да замени частния превозвач по вътрешноградските линии в Асеновград ще обсъжда Общинският съвет в града

Общинският съвет в Асеновград ще разгледа предложение за замяна на частния превозвач "Автотранс 2000" ООД като партньор по договора за придобиването на електрически автобуси. Причината е, че с новите превозни средства ще се разпорежда учреденото общинско дружество „Еко Транспорт Асеновград“ ЕООД. Точката е част от дневния ред на предстоящото днес заседание на съветниците и е публикувана на интернет страницата на администрацията.

Община Асеновград придоби седем нови електробуса за осъществяване на обществен екологичен превоз на пътници по вътрешноградските линии от общинската транспортна схема чрез финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост. Към момента на отправяне на проектното предложение и към момента на сключване на договора оператор на услугата за извършване на обществен е „Автотранс 2000“ ООД, поради което е вписана като партньор по проекта. Според контракта новите електробуси и зарядните станции трябва да бъдат предоставени на частната фирма, но всички договори за обществен превоз на пътници по петте градски автобусни линии, сключени с нея, са прекратени. Ето защо трябва Общинският съвет да одобри нов партньор по договора - общинското дружество.

След отказа на фирмата от договорите, областният управител на Пловдив одобри пряко възлагане за петте линии в Асеновград до възлагането на превоза на общинската фирма. Общинският съвет ще разгледа предложение да бъдат предоставени на частните превозвачи, поели линиите, поискани от тях допълнителни средства в размер до 485 337 лв. Заложените в общинския бюджет за 2025 г. не са достатъчни за компенсиране на разходите им, се посочва в докладната.

Съветниците ще обсъждат и предложение за гаранция за финансово обезпечение на строителството на на спортен терен за баскетбол и волейбол в многофункционална спортна зала „Асеновец“. Администрацията е одобрена от Министерството на младежта и спорта по Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти. Финансирането е на стойност 251 481 лева.