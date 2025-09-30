Превалутирането и защитата на потребителите бяха акценти на информационни срещи за еврото в Хасково, Дългопол, Руен, Берковица, Златарица, Димово и Микрево

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха днес в Хасково, Дългопол, Руен, Берковица, Димово, Златарица и Микрево.

Експертите разясниха основните етапи и срокове по приемане на еврото, правилата за двойното обозначаване на цените, както и въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации, банкови сметки и лихви, и др.

На информационната среща в Хасково заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов каза, че институциите са готови, а бизнесът напредва по подготовката за въвеждане на еврото. Барбалов посочи, че част от ползите у нас вече са видими и припомни, че непосредствено след обявяване на крайното решение за въвеждане на еврото в България рейтингът на страната ни е повишен с една стъпка, а още едно такова повишение може да бъде очаквано и малко след окончателното въвеждане на единната валута. На срещата участие взеха и представители от Българската народна банка (БНБ), Министерство на финансите, Комисията за защита на потребителите (КЗП), Националната агенция за приходите (НАП) и др.

В Дългопол представители на КЗП и НАП разясниха най-важните акценти във връзка с въвеждането на еврото в България. Венета Гигова от КЗП отбеляза, че цените ще се обозначават едновременно в евро и в лева в рамките на една година след въвеждането на еврото - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., като по време на периода на двойно обращение, който ще продължи от 1 януари до 31 януари 2026 г., ще се работи с двете валути едновременно. Гигова напомни, че официалният курс е 1 евро = 1,95583 лева, а всички цени на стоки и услуги трябва да се изписват едновременно в лева и евро, с един и същ шрифт, размер и цвят, за да могат потребителите по-лесно да се ориентират за стойността.

На срещата в Руен стана известно, че бизнесът може да бъде санкциониран с между 600 и 7000 лева при неправилно превалутиране на цените. Това съобщи главен инспектор от КЗП Бургас Кристина Касабова. "Важно е всеки потребител, когато влезе в магазин, да може правилно да се ориентира по етикета", каза Касабова. По думите ѝ регулаторните органи извършват контрол не с цел да санкционират, а за да гарантират спазването на правилата. Касабова уточни, че всички договори се запазват без промяна на условията. Тя се обърна специално към възрастните хора, които са по-уязвими към измами, и ги призова да внимават при подписване на документи, като при възможност да имат придружител.

В Берковица експерти от КЗП и НАП разясниха на жителите етапите и сроковете в процеса по въвеждането на еврото в България. Началникът на Териториалния отдел за областите Монтана, Враца и Видин към КЗП Елеонора Димитрова уточни, че през януари 2026 година плащанията могат да се извършват както в лева, така и в евро, но търговците са длъжни да връщат ресто в евро, освен при липса на наличност. Ако имат евро в наличност и въпреки това върнат ресто в лева, това ще се счита за нарушение. Димитрова поясни още, че от началото на 2026 година всички сметки в банки в левове ще бъдат превалутирани в евро. През първите шест месеца от годината, до края на юни, търговските банки и "Български пощи" ще обменят левове в евро без начисляване на такси.

В Златарица граждани попитаха експерти от КЗП и НАП дали са убедени, че приемането на еврото е добро за бъдещето на България. Тодор Ников от КЗП отговори, че българите трябва да бъдат спокойни, защото това ще носи само ползи за страната и няма място за притеснения. Сред останалите въпроси на гражданите бяха дали търговците ще имат възможност преди 1 януари 2026 г. да се сдобият с нужните им средства в евро, с които да заработят през новата година. Ников отговори, че те ще могат да си заявят пакети с банкноти и монети, които ще получат от банките до края на настоящата година.

Хората в Димово споделиха, че в малките населени места, където има само един хранителен магазин, се притесняват да поискат касова бележка. В отговор на това Свилен Иванов от КЗП-Видин и директорът на НАП-Видин Ирена Илиева увериха, че при подаден сигнал, довел до проверка от контролните органи, не се разкрива самоличността на подателя на сигнала. Той е защитен и данните му изобщо не стигат до този, когото проверяваме, подчерта Ирена Илиева. И двете институции разясниха, че се прави контролна покупка от проверяващите, при която да се установи какво се случва в обекта. "Собствениците на търговски обекти се убедиха, че санкциите са големи и не си струва да не се издава касова бележка", отбеляза директорът на НАП-Видин. Когато има няколко сигнала срещу конкретен търговец, това няма как да не доведе до резултат, коментира Свилен Иванов от КЗП.

В село Микрево, община Струмяни, акцент на срещата бяха темите за безкасовите плащания, цените и двойното етикетиране. Експертите насърчиха гражданите активно да търсят информация и да съобщават за нередности, за да бъде преходът към новата валута плавен и прозрачен.