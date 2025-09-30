Притеснения за закръгляне на цените нагоре в ущърб на потребителя изразиха граждани в Димово по време на информационна среща за еврото

Притеснения за закръгляне на цените нагоре в ущърб на потребителя и съответно за по-високи цени на стоките, изразиха граждани в Димово по време на информационна среща за въвеждането на еврото, която Комисията за защита на потребителите (КЗП) организира съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) - Офис Видин.

Законът за еврото гарантира фиксиран курс и това трябва да бъде спазено, бяха категорични в отговор представителите и на двете институции. Курсът няма да се променя, увериха те. Всяко необосновано увеличаване на цените във връзка с неправилно превалутиране от лева в евро се счита за нарушение на Закона, подчерта Свилен Иванов от Комисията за защита на потребителите във Видин. Законът е в защита на потребителите и казва, че не трябва да се действа в техен ущърб, въпросът е това да се спазва от търговците, подчертаха експертите.

Как да се действа, за да е ефективно подаден сигналът за нередност, също беше сред дискутираните въпроси по време на информационната среща за еврото. Хората и в Димово споделиха, че в малките населени места, където има само един хранителен магазин, се притесняват да поискат касова бележка. В отговор на това и Свилен Иванов от КЗП-Видин и директорът на НАП-Видин Ирена Илиева увериха, че при подаден сигнал, довел до проверка от контролните органи, не се разкрива самоличността на подателя на сигнала. Той е защитен и данните му изобщо не стигат до този, когото проверяваме, подчерта Ирена Илиева. И двете институции разясниха, че се прави контролна покупка от проверяващите, при която да се установи какво се случва в обекта. "Собствениците на търговски обекти се убедиха, че санкциите са големи и не си струва да не се издава касова бележка", отбеляза директорът на НАП-Видин. Когато има няколко сигнала срещу конкретен търговец, това няма как да не доведе до резултат, коментира Свилен Иванов от КЗП.

Няма нужда от преподписване на вече съществуващи договори с операторите, доставчиците на услуги, банките, подчерта той. Един от практичните съвети, които Иванов отправи към присъстващите, е през януари 2026 г., когато ще се използват и двете валути, по възможност да се пазарува с карта или в евро. Търговците трябва да връщат ресто в евро, освен ако нямат наличност, каза още той. Всички касови апарати ще бъдат настроени да отчитат в евро, информира Ирена Илиева.

Наличността на достатъчно евро в пощенските клонове, за да могат хората да обменят в реално време, е друг въпрос, който гражданите на Димово поставиха. Този проблем възниква и от липсата на банков клон в това и други населени места.

Докога ще може да се обменя в банките по фиксирания курс на еврото и без да се налагат допълнителни такси, също беше поставено като въпрос и дискутирано по време на срещата.

Следващата информационнa среща за въвеждането на еврото в България в региона ще се проведе в град Кула на 6 октомври от 11:00 часа.