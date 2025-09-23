Мартин Божанов имаше отношения с Гешев, използваше заплахи срещу мен, каза пред съда адв. Велимир Атанасов

"Отношенията ми с Петьо Петров са възникнали за това, че бях адвокат на бившата му съпруга Любена Петрова по тяхното бракоразводно дело. Имахме и комуникация по приложение. Имаше заплахи от негова страна, също и от моя. Обикновено ставаше нападателен. Обвиненията бяха свързани с това, че сме му взели детето – аз, Гешев и Мартин Божанов. Напрегнати отношения бяха. Делото завърши със споразумение", каза пред Софийския градски съд адвокат Велимир Атанасов. Той беше разпитан по делото срещу прокурор Константин Сулев.

Сулев е обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на Петьо Петров и Кристиян Христов.

Адвокат Велимир Атанасов коментира и познанството си с Мартин Божанов - Нотариуса. Първоначално той му бил клиент дълги години, после са станали съдружници в няколко дружества, които обслужвали банка. Божанов имал отношения с Гешев. Мартин твърдеше, че са добри, но имаше и периоди, в които е твърдял обратното, допълни още адв. Атанасов.

Божанов използва целия си потенциал и вследствие на това дадох показания по делото срещу Петьо Петров. Те не са плод на мои лични впечатления и аз не мога да кажа, че са верни, добави той.

"Използваше Гешев и по негово желание трябва да бъда свидетел. Беше ми разяснено, какво ще се случи с мен, ако не свидетелствам, като това да ме съсипят медийно, а и имах предвид, че става въпрос за главен прокурор", каза още адв. Атанасов. По думите му Божанов му е оказвал повече от три пъти влияние по повод тези показания.

Познавам бившия районен прокурор на София Невена Зартова. Имахме дълги години приятелски отношения, като ги прекратихме преди две години, обясни адв. Атанасов.

Пред съда бившият вътрешен министър и настоящ народен представител Калин Стоянов, който също е призован по делото, посочи, че Зартова му се е обадила и е поискала "някой Кристиян да бъде задържан". "Отговорих, че нямаме основания да го задържим за до 24 часа. Зартова поиска да го направим, тъй като от прокуратурата на следващия ден ще му повдигнат обвинение по нов член, каза Стоянов.

Делото продължава на 30 септември.