Поредица от събития за индустрията на бъдещето и дрон технологиите започва в Интер експо център

Близо 30 събития ще се състоят в рамките на изложенията MachTech&InnoTech Expo и INTER DRONE EXPO в Интер Експо Център от днес до 3 октомври, съобщиха от изложбения център.

В изложенията се очаква да се включат участници от България, Румъния, Гърция, Австрия, Турция, Полша, Украйна, Китай, Словения, Израел, Унгария, Германия, Япония, Норвегия, представящи над 500 бранда.

Industrial Tech Forum и Drone Expo Summit

С Industrial Tech Forum 2025 и Drone Expo Summit стартира съпътстващата програма от 10:00 ч. днес в Семинарната зона на Зала 5. За първи път двете събития се обединяват под мотото "Полет към индустрията на бъдещето". Организатори са TLL Media, United Drone Community Association и Интер Експо Център. Форумът ще бъде в четири модула. Роботизирана система за хора с парализа и "Инженерно презареждане" са първите теми. AI, дронове и отбрана са във фокуса на дискусионен модул на Drone Expo Summit, последван от темата за поддръжката и оптимизиране на разходите. Темата за роботите ще бъде застъпена в Модул 2, с акценти роботизирани системи, 3D реконструкция, робот-куче, VR. Дроновете и автономността в индустрията на бъдещето са акцент на Модул 3. Предвидени са и симулации с дронове. Батерии от биоотпадъци е една от темите в Модул 4, а националният отбор по роботика на България ще ни запознае с роботиката в България.

Безпилотната авиация

На 1 октомври ще се състои Inter Drone Expo Expert Forum, реализиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ). Индустриалните и цивилни приложения на дроновете са акцент на първата му част. Експертите ще се спрат на дроновете и приложенията им в селското стопанство и борбата с природните бедствия, AI, политиките и регулациите. Дроновете в отбраната, сигурността и науката е фокус на втората част от форума. Специализираните насоки и бъдещите тенденции дават финал на експертното събитие.

Десетки лекции и презентации

Десетки лекции и фирмени презентации ще има на 2 и 3 октомври. В зала Рила ще се състои втора годишна среща на индустрията, осъществен от TLL Media и Интер Експо Център. А конгресната зала Витоша е домакин на дискусия за възраждане на честването на Деня на машиностроителя в България; инициатор е Българската браншова камара-машиностроене.

В Семинарната зона в Зала 5 на MachTech&InnoTech ще бъдат представени нов вид стругови машини, измервателни системи, мерки за безопасност, 3D и тестови решения, перспективите, които разкриват пред индустрията AI, Autodesk.

Оптимизация, дронове за бизнеса и геодезията и още иновации

Възможностите за оптимизиране на разходите за производство и за увеличаване на производителността ще са тема на две презентации на 3 октомври, в Семинарната зона в Зала 5. Почистването е акцент в следващите две презентации. След това последователно във фокуса ще бъдат професионалните дронове в геодезията, въздушното наблюдение в полза на бизнеса, измерването на модели и представяне на иновации.