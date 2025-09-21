Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 година, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 година. Това каза пред медии в Балчик председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя допълни, че е оптимист, че ще се приеме. "Хората казват:"Искаме да живеем по-добре" и ние се стремим каквото може да се поправя", каза още Киселова.

По думите ѝ резултатът от вота на недоверие е бил очакван, тъй като и самите вносители през цялото време са казвали, че не очакват да бъде успешен. "Вносителите казаха също, че очакват да се чуят онези проблеми, които са най-важни за тях. Те са онези въпроси, които втората по численост парламентарна група от години повдига в публичното пространство и политическата система", каза още Киселова.



Тя коментира езика и поведението на народните представители. Аз съм един от народните представители, които най-често призовава да се придържаме към добрия тон и уважителното отношение. По думите ѝ част от народните представители се стараят да влязат в полезрението на медиите, което Киселова го отдава на желанието за изява.

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента, които той упражнява самостоятелно или съвместно с други органи. "По отношение на ръководителите на служби, Народното събрание има възможност да решава. Има внесени законопроекти и дебатът предстои. Такъв дебат се е водил и преди повече от 10 години, и преди две. Така че, това е част от политическия дебат", коментира Киселова.

"Ако говорим за стабилност, това е въпрос, който трябва да бъде задаван към всички парламентарни групи. Когато има девет парламентарно представени партии, е нормално част от тях да не искат стабилност, за да може да се отиде на избори, тъй като очакват по-добро представяне", завърши председателят на Народното събрание.