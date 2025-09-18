Общинският съвет в Пловдив ще гласува средства за диетичните трапезарии на нуждаещите се

Общинският съвет в Пловдив ще гласува осигуряването на средства за хранене в диетични трапезарии на нуждаещите се на територията на община Пловдив за 2026 година. Това е една от точките в дневния ред на днешното заседание, публикуван на сайта на Общината.

Необходимите средства за хранещите се 1860 нуждаещи в диетичните трапезарии в града за 2026 г. са в размер на 926 280 лв. за 249 работни дни. Режийните разноски за храноден на човек са 2 лв., а разликата до себестойността на храната се доплаща от ползвателите на услугата.

Общинските съветници ще гласуват и приемане на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Пловдив. Ще бъде подложено на гласуване Община Пловдив да кандидатства с проектно предложение "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на емисиите на ФПЧ чрез изграждане и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт на територията на община Пловдив" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Зони с ниски емисии от транспорт" по приоритет 5 "Въздух" по Програма "Околна среда" 2021-2027.

Общинският съвет ще разгледа учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на филиална сграда на Държавен куклен театър –Пловдив, в имот – частна общинска собственост, в район „Тракия”. Също така ще бъде гласувано и предложение за фитосанитарна оценка на дървесната растителност в парковете "Отдих и култура", "Лаута", Младежки хълм, Бунарджика и Сахаттепе за установяване състоянието, вида заболяване и набор от мерки за съхраняване на наличната дървесна растителност. След извършването на фитосанитарната оценка трябва да се представи доклад от обследването с цел последващи мерки.

Общинските съветници ще гласуват и предложение за конкурс за възлагане управлението на "Комплексен онкологичен център" – Пловдив", тъй като договорът на действащият в момента управител д-р Тихомир Дерменджиев изтича на 23 ноември тази година. Ще бъде гласувано още отпускане на награда в размер на 3000 лв. на състезателка по художествена гимнастика за успешното ѝ представяне на Световното първенство по художествена гимнастика за девойки през юни т.г. в София.

Ще се гласува също по Годишния обобщен доклад за резултатите от дейността през 2024 г. на общинските публични предприятия, които не са лечебни заведения. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2024 г. и информация за изпълнение на бюджета на Общината и сметките за средствата от Европейския съюз към 30 юни тази година също са сред точките в дневния ред на заседанието.