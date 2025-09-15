През тази учебна година има 38 първокласници в училищата в системата на изпълнение на наказанията

През тази учебна година има 38 първокласници и 30 бъдещи абитуриенти в училищата в системата на изпълнение на наказанията, по данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), съобщиха от Министерство на правосъдието

Общо 839 лишени от свобода от всички затвори са изявили желание да бъдат включени в учебния процес. В началния етап на обучение ще бъдат включени 202 ученици, желаещите да придобият основно образование са 277, а записаните за средно образование - 360 лишени от свобода.

От министерството отбелязват, че плановете и програмите, по които се обучават в местата за лишаване от свобода, съответстват на държавните образователни изисквания. Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от Министерството на образованието и науката.

Главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов откри учебната година в София, където учениците по традиция са най-много – 230. Следват затворите в Стара Загора – 171 и Враца – 117. В женския затвор в Сливен в учебна дейност ще бъдат включени 43 лишени от свобода, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца – 10. Според изискванията настанените непълнолетни подлежат на задължително обучение.

Лишените от свобода могат да се обучават и по различни специалности, като сред най-предпочитаните са тези, които дават шанс за бърза и пълноценна реализация и ресоциализация след освобождаването от затвора. Например затворът в Бобов дол обучава затворници, които искат да бъдат помощник-строители или ВиК специалисти във Враца, София и Пловдив – шлосери, а в Сливен желаната професия е шивач, допълват от ведомството.

БТА припомня, че през миналата учебна година 804 лишени от свобода от всички затвори са били записани за ученици. Първокласниците в местата за лишаване от свобода са били 65.