Депутати от ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вот на недоверие в деловодството на парламента

Депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха вот на недоверие в деловодството на Народното събрание. Вотът е на тема „Провалът във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“.

Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.

Вотът ни е срещу това, че мнозинството не се бори и не се опитва да спре разпада на институциите, а го задълбочава чрез системния отказ да се справи, добави депутатът. Смятаме, че българските граждани трябва да видят системния провал на това управление, което тласка държавата към източен модел, а не към европейско бъдеще за страната, заяви Божанов.

Има системен отказ държавата да се пребори срещу завладяването и задкулисните интереси, обясни Божанов. „За кръговете и задкулисията трябва да отбележим на първо място Пеевски, който чрез нелегитимни инструменти има все повече власт в страната“, добави той. По думите му това не е демократично управление, а по-скоро олигархия или диктатура.

„България заслужава по-добро правителство от това, което имаме в момента“, каза председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. „Виждаме ефектите му всеки ден – вдигнаха се цените на електроенергията за шест месеца повече, отколкото за последните три години, когато имаше енергийна криза“, каза той.

„Повиши се цената на водата – когато я има и когато я няма, тя е с 20% по-скъпа от миналата година“, добави Василев. Той подчерта, че са се вдигнали цените и на университетските такси, винетките и тол таксите. Василев посочи още, че линията на бедност започва да расте по-бързо от заплатите. „Това са административно определени цени, които се вдигат, за да се пълнят касички, от които след това да се открадне“, смята депутатът.

В областта на вътрешната сигурност и обществения ред има много тежки пробойни, каза Атанас Атанасов -съпредседател на „Демократична България“ и лидер на „Демократи за силна България“ (ДСБ). „Изправени сме в ситуация, в която имаме фактическо узурпиране на репресивната власт от правителството, която да бъде използвана срещу неудобници“, добави той.

Това е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“. Първият вот на беше за несправяне в сектор „външна политика", а вторият - за провал в борбата с корупцията. Към кабинета беше внесен още вот на недоверие за „провал в сферата на фискалната политика" и за „провал в сектора на околната среда и водите".