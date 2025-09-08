Подробно търсене

Всички сме обединени около каузата "Хасково", каза на тържествена сесия председателят на Общинския съвет Таня Захариева

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Всички сме обединени около каузата "Хасково", каза на тържествена сесия председателят на Общинския съвет Таня Захариева
Всички сме обединени около каузата "Хасково", каза на тържествена сесия председателят на Общинския съвет Таня Захариева
БТА, Хасково (8 септември 2025) Тържествена сесия на Общинския съвет на Хасково се състоя в зала "„Хасково” в Общината. Поздравления отправиха председателят на Общинския съвет Таня Захариева (вдясно), кметът на Общината Станислав Дечев и областният управител Стефка Здравкова. Захариева връчи отличието „Почетен гражданин на Хасково” на баскетболиста Станислав Станков – Шошо (вляво). Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (ЕВ)
Хасково,  
08.09.2025 13:18
 (БТА)

Осми септември е денят, който ни обединява. Той ни кара да си спомним миналото, да посрещнем близки и приятели, да направим равносметка. Това каза на тържествена сесия на Общинския съвет на днешния Ден на Хасково председателят на съвета Таня Захариева.

И най-важното – да отправим поглед към бъдещето. Защото ние всички сме обединени от една кауза и тази кауза е Хасково, допълни в приветствието си Захариева.

Всичко, което постигаме през последните години, се дължи на съвместните ни усилия – на екипа на администрацията и на волята на Общинския съвет, на подкрепата и търпението на нашите съграждани, посочи в обръщението си кметът на общината Станислав Дечев.  

Областният управител Стефка Здравкова нарече Хасково "град на светлина и духовност, който носи в себе си история и бъдеще, а настоящето му се пише от хора, които създават и обединяват".

На заседанието председателят Таня Захариева връчи отличието "Почетен гражданин на Хасково" на баскетболиста Станислав Станков – Шошо, който бе избран на сесия по-рано. "Трудностите никога не са ме спирали, защото за този град всичко си заслужава. Оставам верен на Хасково", написа спортистът в книгата на почетните граждани.

Денят започна с отслужването на празнична света литургия в катедралния храм "Успение на Пресвета Богородица". Празникът ще завърши с концерт на Нора Караиванова и Графа на спортно-развлекателния комплекс "Спартак", след което небето над града ще бъде озарено от фойерверки.   

/АБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:35 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация