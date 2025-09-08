Всички сме обединени около каузата "Хасково", каза на тържествена сесия председателят на Общинския съвет Таня Захариева

Осми септември е денят, който ни обединява. Той ни кара да си спомним миналото, да посрещнем близки и приятели, да направим равносметка. Това каза на тържествена сесия на Общинския съвет на днешния Ден на Хасково председателят на съвета Таня Захариева.

И най-важното – да отправим поглед към бъдещето. Защото ние всички сме обединени от една кауза и тази кауза е Хасково, допълни в приветствието си Захариева.

Всичко, което постигаме през последните години, се дължи на съвместните ни усилия – на екипа на администрацията и на волята на Общинския съвет, на подкрепата и търпението на нашите съграждани, посочи в обръщението си кметът на общината Станислав Дечев.

Областният управител Стефка Здравкова нарече Хасково "град на светлина и духовност, който носи в себе си история и бъдеще, а настоящето му се пише от хора, които създават и обединяват".

На заседанието председателят Таня Захариева връчи отличието "Почетен гражданин на Хасково" на баскетболиста Станислав Станков – Шошо, който бе избран на сесия по-рано. "Трудностите никога не са ме спирали, защото за този град всичко си заслужава. Оставам верен на Хасково", написа спортистът в книгата на почетните граждани.

Денят започна с отслужването на празнична света литургия в катедралния храм "Успение на Пресвета Богородица". Празникът ще завърши с концерт на Нора Караиванова и Графа на спортно-развлекателния комплекс "Спартак", след което небето над града ще бъде озарено от фойерверки.