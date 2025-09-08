Денят на Хасково започна с тържествена света литургия

Подробно търсене

БТА, Хасково (8 септември 2025) С тържествена Света литургия започна денят на Хасково, който е на християнския празник Рождество Богородично. Отец Константин отслужи службата в катедралния храм „Успение Богородично”, а десетки миряни изпълниха църквата. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (ЕВ)
08.09.2025 10:55
Денят на Хасково започна днес с тържествена света литургия. Отец Константин отслужи службата за здраве и благоденствие на града и жителите му в катедралния храм "Успение на Пресвета Богородица". Днес православната църква отбелязва и празника Рождество на Пресвета Богородица, известен още като Малка Богородица. Десетки миряни изпълниха църквата.

Програмата продължава с тържествена сесия на Общинския съвет по обед, която ще се състои в Драматично-кукления театър "Иван Димов". На заседанието ще бъде връчено отличието "Почетен гражданин на Хасково" на баскетболиста Станислав Станков - Шошо.

Денят ще завърши с концерт на Нора Караиванова и Графа на спортно-развлекателния комплекс "Спартак", след което небето над града ще бъде озарено от фойерверки.

"Пожелавам на всички най-вече здраве, сили и увереност. Благодаря на всеки един, който полага усилие и енергия нашият град да бъде все по-добър за живеене. Моят ангажимент е ясен: да превърнем Хасково в град, в който младите искат да останат, възрастните да се чувстват спокойни, а гостите ни да се завръщат отново тук", каза в интервю за БТА по повод на празника кметът на общината Станислав Дечев.

