С тържествена церемония пред паметника на Скърбящия войн във Видин беше отбелязан Денят на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. За да отдадат почит на всички герои и достойни българи, които са дали живота си за обединението и независимостта на България, на церемонията присъстваха общинското ръководство, народни представители, председателят на Общинския съвет във Видин, общински съветници, представители на институции и граждани.

В словата пред паметника на Скърбящия войн, който увековечава подвига на загиналите в Сръбско-българската война, историческият акт на Съединението беше определен като момент на съзряване, решителност и жертвоготовност, с възможности за икономически и духовен напредък. Българското Съединение преминава през блестящи битки на бойното поле и важни дипломатически победи, и поставя началото на един нов път, по който България поема свободна и обединена.

Тържествено слово по повод 140-годишнината от Съединението на България произнесе заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова. По думите ѝ честванията във Видин всяка година са на паметното и емблематично място – пред паметника на Скърбящия войн. Той е уникален, защото войникът-победител не се радва на победата, а скърби за дадените жертви. Монументът ни напомня за една братоубийствена война, отбеляза тя. Удържането на Видин и успешното отбиване на всички вражески атаки е един от ключовите фактори за победата в Сръбско-българската война, за укрепване на авторитета на нашата страна в международен план до окончателното признаване на Съединението, каза още в словото си Борислава Борисова.

Председателят на Общинския съвет Светослав Славчев и общинският съветник Калин Виденов са инициатори на предложението Видин да бъде обявен от Народното събрание за „Град на българската бойна слава" по повод честването на 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.