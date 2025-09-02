От днес се ограничава движението по ул. "Иван Вазов" в Пловдив заради фестивала „улица Станционна“

От днес до 9 септември ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. „Иван Вазов“ в Пловдив в участъка от кръстовището с ул. „Авксентий Велешки” до кръстовището с ул. „Кръстьо Пастухов“, заради провеждането на фестивала „улица Станционна“. За това съобщават от Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

За трета поредна година, в периода от 4 до 8 септември, на ул. „Иван Вазов“ в Пловдив ще се проведе Station Street Festival, съобщават организаторите. В продължение на пет дни, пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на богата музикална програма с изпълнители от България, Франция, Алжир, Нидерландия, Гърция, Испания, Обединеното кралство, Мали и Италия.

Station Street Festival 2025 се реализира с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”, а международната музикална програма на фестивала се финансира по проект BG-RRP-11.016-0054 от Националния план за възстановяване и устойчивост, създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС.