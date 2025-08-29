Пожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара, към момента е локализиран

Пожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара площ, към момента той е локализиран, съобщиха за БТА от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

На място с огъня се борят пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Пожарът възникна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина. Оттам посочиха, че по данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони.

Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство "Симитли“, каза за БТА директорът на стопанството Благой Кишев. По думите му, пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.

През вчерашния ден пожар пламна и в местност край Якоруда. Продължава гасенето, към момента ситуацията е спокойна, каза за БТА кметът Мехмед Вакльов. От ГДПБЗН съобщиха, че пожарът край Якоруда е обхванал площ около 50 декара.