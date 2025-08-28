Община Смолян ще обяви конкурс за отдаване под наем на терена на ски-центъра над Момчиловци

Общинският съвет в Смолян гласува на днешното си заседание решение да се обяви конкурс за отдаване под наем на общински имот в района на ски-центъра над Момчиловци. Съветниците допълниха годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с терен с площ 1250 кв. м, попадащ в зоната на ски-центъра. Досегашните наематели на ски центъра са вложили инвестиция от над 90 000 лв. и предвиждат да разгърнат обекта като целогодишно място за спорт и отдих.

Съветниците възложиха на кмета на Община Смолян да извърши процедурите по подготовка и провеждане на конкурса. Общинският имот ще се отдаде под наем за срок от 10 години, като кандидатите трябва да представят инвестиционна програма на стойност 95 000 лв. за оформяне на терен за спорт, отдих, почивка и развлечение. Общинският съвет даде съгласие за използване на 30% от постъпленията от наема за дейности от местно значение в Момчиловци.

Общинският съвет в Смолян гласува на днешното си заседание решения за отдаване под наем и разпореждане с общински имоти в Смолян, Смилян, Соколовци. Сред тях е решение за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на сградата на бивше кметство в с.Соколовци. Първоначалната тръжна цена за общинския обект е 2 380 €, съгласно пазарна оценка.

Общинарите дадоха предварително съгласие да се промени предназначението на близо 14 декара общински земеделски земи, попадащи в пределите на план за укрепване на активизиралото се през 2018 г. свлачище по участък от пътя Смолян – Мадан. Съветът гласува разрешение да се изработи подробен устройствен план за производствена база и кариера за добив на инертни материали в землището на с. Орешец.