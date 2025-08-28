Окръжният съд в Добрич потвърди задържането под стража на обвинен в противозаконно подпомагане на чужденци да преминат в страната

Окръжният съд в Добрич потвърди определение на Районен съд - Каварна, с което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 35-годишен турски гражданин, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за противозаконно подпомагане на чужденци да преминат в страната ни, съобщават от пресцентъра на съда.

Задържаният е обвинен за това, че на 21 август, около 11:40 часа, в района на граничен преход Дуранкулак, община Шабла, в граничната зона на Република България, противозаконно е подпомогнал пет лица – египетски граждани, да преминават в страната в нарушение на изискванията на Закона за чужденците в Република България. Деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, по отношение на пет лица, три от които – непълнолетни, и с цел да набави за себе си и за друг имотна облага.

Окръжният съд намери, че при наличието на всички предпоставки Районният съд в Каварна законосъобразно е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение. Той е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от две до 10 години и глоба от пет хиляди до 20 хил. лева.

Според съда е правилно преценено, че от събраните на досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен. Окръжният съд намира за правилна и преценката, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление. В мотивите си съдът отбелязва високата обществена опасност на деянието, както и липсата на данни за трудова ангажираност на лицето.

Определението на Окръжния съд е окончателно.

Миналата седмица магистратите в Добрич взеха мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на 32-годишен сирийски гражданин, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за две престъпления. Едното от тях е, че чрез използване на моторно превозно средство той противозаконно е подпомогнал пътуващите в управлявания от него автомобил чужди граждани да преминат през страната ни в нарушение на закона.